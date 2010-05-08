Данилишин: дефляция апреля носит временный характер

Значительное влияние на снижение общего уровня инфляции в апреле имело сезонное снижение цен на продукты питания (на 0,6%), и больше всего на снижение индекса потребительских цен повлияло удешевление сахара (на 6,5%), при этом дефляция носит временный характер.

Об этом в комментарии УНИАН заявил бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что снижение цен на сахар произошло благодаря действиям, осуществленным бывшим правительством, и вследствие уменьшения его запасов увеличение цены может произойти уже в июне.

«За это (снижение цен на сахар – УНИАН) нынешнему правительству следует поблагодарить бывшее руководство Минэкономики, которое своевременно сумело распределить квоту 267 тыс. тонн и обеспечить ввоз сахара в Украину при значительном сопротивлении Минагрополитики. Вместе с тем, это временное явление. Подорожание сахара из-за уменьшения внутренних запасов можно ожидать уже в июне. Остальное удешевление продовольственных товаров носит сезонный характер», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Вместе с этим, он заявил, что по данным Госкомстата, вызывает значительную обеспокоенность подорожание мяса птицы (на 4%), что свидетельствует о недостаточном внимании нынешнего руководства к развитию птицеводства и его поддержки. «Учитывая значительную долю мяса птицы в структуре потребления мясной продукции населением, можно ожидать дальнейшего роста стоимости этой продукции», - сказал экс-министр экономики.

На снижение темпов инфляции в апреле, убежден Б.ДАНИЛИШИН, повлияло постепенное возобновление роста сбережений населения в банковской системе, продолжение свертывания потребительского кредитования и незначительное укрепление национальной валюты по отношению к доллару США. Кроме того, в апреле наметилась позитивная динамика к росту кредитов в реальном секторе экономики.

Позитивным он назвал также то, что базовая инфляция в Украине в апреле 2010 года составила 0,3%, что является рекордно низким уровнем с начала ее расчета в 2008 году.

«Эти и другие факторы должны должным образом повлиять на снижение учетной ставки Национального банка Украины до 8%», - считает Б.ДАНИЛИШИН.

Соответствующее влияние на ценовую динамику, по мнению экс-министра экономики, имела политика сдержанности в осуществлении государственных расходов, определенная фискальная консолидация и оптимизация расходов.

«С целью недопущения роста ценовой динамики необходимо обеспечить дальнейший экономический рост, который уже был заложен предыдущим правительством, и возобновить инвестиционный спрос. Залогом стабильности будет также начало структурных реформ, о которых много говорится, но ни одна еще не начата, возобновление сотрудничества с международными финансовыми организациями, дальнейшее уменьшение уровня автономности НБУ и обеспечение синхронизации его действий и правительства”, - заявил Б.ДАНИЛИШИН.