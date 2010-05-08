В День Победы в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в западных областях ночью 6-11°, днем 17-22°, в Карпатах 9-14°.

В Киевской области в воскресенье ночью и утром без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°; по области ночью 10-15°, днем 19-24°.