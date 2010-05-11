ТМ «Prime» расширила ассортимент

Корпорация «Олимп» в апреле 2010 года расширила ассортимент ТМ «Prime» и вывела на рынок две новые позиции - классическая водка «Prime Universal» и особая водка «Prime Light». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Справка УНИАН. Корпорация «Олимп» - один из крупных производителей алкогольных напитков. В корпорацию входит Донецкий ЛВЗ «Лик», Харьковский ЛВЗ, Донецкий винзавод, ЛВЗ Prime, Бахчисарайский винодельческий завод. Кроме того, в корпорацию входит ряд предприятий в страховой отрасли, в сфере строительства, транспорта и парфюмерии.