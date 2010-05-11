ЕБРР выделяет UkrFarm 20 млн. долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 20 млн. долл. компании UkrFarm Funding Limited.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«Банк предоставляет кредит компании UkrFarm Funding Limited, которая в дальнейшем использует их для финансирования приблизительно 60 сельскохозяйственных компаний по всей стране. UkrFarm полностью принадлежит Ukrainian Agrarian Farms Ltd. (UAFL) – зарегистрированному холдингу для инвестиций Renaissance Group Holdings Limited», - говорится в сообщении.

Из кредитных средств компании получат финансирование на до- и послеурожайный период, а также для закупки сельскохозяйственной техники. Предусматривается, что в рамках данного кредита ежегодно будет возвращаться в оборот дополнительно до 57 тыс. га пахотных земель, которые сейчас не используются.

Как сообщалось, президент ЕБРР Томас МИРОВ в Киеве заявил, что банк намерен сохранить объемы финансирования проектов в Украине в 2010 году на уровне прошлого года (в 2009 году инвестиции ЕБРР в Украину составили 1,5 млрд долл.).

Справка УНИАН. Цель деятельности ЕБРР, собственниками которого являются 61 страна и два межгосударственные учреждения, состоит в содействии переходу от центрального планирования к рыночной экономике в странах от Центральной Европы до Средней Азии.

По данным на 1 апреля 2010 г. ЕБРР взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5 млрд. евро в рамках 197 проектов.