МинАП: В 2010 г. Украина произведет 2 млн. т сахара из свеклы

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует производство сахара из свеклы по итогам 2010 года в объеме 2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы видим, что можем иметь производство сахара из свеклы более 2 млн. тонн», – сказал он. При этом министр добавил, что на сегодняшний день посевы сахарной свеклы составляют 477 тыс. га.

Н.ПРИСЯЖНЮК выразил надежду, что указанный объем производства сахара позволит Украине в 2011 году экспортировать около 500 тыс. тонн в Российскую Федерацию. Он напомнил, что Украина достигла договоренности с Россией, и если итоги подведения баланса этой осенью покажут, что экспорт возможен, то РФ с 2011 года снимет ввозную пошлину на свекловичный сахар из Украины, установленную на уровне 330 долл. за тонну.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля т.г. министр аграрной политики Н.ПРИСЯЖНЮК сказал, в текущем году планируется довести посевы сахарной свеклы до 420 тыс. га.

По прогнозу Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», в текущем году площади посевов сахарной свеклы составят 450 тыс. га. По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

Справка УНИАН. В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.