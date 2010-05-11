Полтавская обл. в 2010 г. планирует увеличить производство сахара на 24%
17:06, 11 мая 2010Агро
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Полтава. 2010 году в Полтавской области планируют увеличить производство сахара на 24% - до 410 тыс. тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.
По данным управления, на сегодня аграрии Полтавской области завершили сев сахарной свеклы на площади 71 тыс. га, тогда как в 2009 году было посеяно 57 тыс. га.
«Таким образом, производство сахара в этом году ожидается на уровне 410 тыс. тонн, что на 80 тыс. тонн больше прошлогоднего», - отметил представитель управления.
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