Полтавская обл. в 2010 г. планирует увеличить производство сахара на 24%

Полтава. 2010 году в Полтавской области планируют увеличить производство сахара на 24% - до 410 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.

По данным управления, на сегодня аграрии Полтавской области завершили сев сахарной свеклы на площади 71 тыс. га, тогда как в 2009 году было посеяно 57 тыс. га.

«Таким образом, производство сахара в этом году ожидается на уровне 410 тыс. тонн, что на 80 тыс. тонн больше прошлогоднего», - отметил представитель управления.