Цены производителей пищевой продукции в Украине выросли
17:46, 11 мая 2010Агро
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С сентября на 13,4%
В Украине с сентября 2009 года по апрель текущего года в пищевой промышленности цены производителей выросли 13,4%.
Об этом сказано в комментарии Министерства экономики Украины, размещенном на сайте Минэкономики.
В сообщении подчеркивается, что рост этих цен в дальнейшем может привести к повышению потребительских цен на продукты питания.
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