Цены производителей пищевой продукции в Украине выросли

В Украине с сентября 2009 года по апрель текущего года в пищевой промышленности цены производителей выросли 13,4%.

Об этом сказано в комментарии Министерства экономики Украины, размещенном на сайте Минэкономики.

В сообщении подчеркивается, что рост этих цен в дальнейшем может привести к повышению потребительских цен на продукты питания.