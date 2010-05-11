Цены производителей пищевой продукции в Украине выросли

17:46, 11 мая 2010
Агро
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С сентября на 13,4%

В Украине с сентября 2009 года по апрель текущего года в пищевой промышленности цены производителей выросли 13,4%.

Об этом сказано в комментарии Министерства экономики Украины, размещенном на сайте Минэкономики.

В сообщении подчеркивается, что рост этих цен в дальнейшем может привести к повышению потребительских цен на продукты питания.

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