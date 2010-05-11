В Житомирской области будут дарить доильные апараты

В Житомирской области принята программа стимулирования животноводства , согласно которой содержащим пять и больше голов КРС селянам власти будут дарить доильные апараты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на сессии Житомирского областного совета.

По словам зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николая ДЕЙСАНА, в частности, сегодня на сессии депутаты внесли ряд изменений в комплексную Программу разития молочного животноводства региона до 2015 года , а также Программу развития личных крестьянских хозяйств на 2007- 2010 годы. За их реализацию отвечает Главное управление агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

При этом Н. ДЕЙСАН уточнил, что в данном случае конкретизированы некоторые пункты названных программ.

"Указывается, на что именно должны идти эти средства - на закупку доильных апаратов для того, чтобы стимулировать селян, чтобы они держали много коров в личных хозяйствах, так как мы видим, что в регионе в последние годы существенно сокращается количество КРС и только в последние месяцы этого года ситуацию удалось несколько улучшить", - отметил он.

"Среди основных мероприятий реализации Программы развития личных крестьянских хозяйств в регионе на 2007-2010 годы станут мероприятия по выделению средств на закупку индивидуальных доильных апаратов для личных крестьянских хозяйств , которые содержат 5 и больше коров",- добавил замгубернатора области.(Такой апарат председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК уже вручил крестьянке в родном селе в Чудновском районе Житомирщины УНИАН).

Руководитель АПК области добавил, что сегодняшним решением сессии в этом году на программу развития личных крестьянских хозяйств (в частности, на закупку мини - доильных установок для подарков селянам-УНИАН) в регионе из облбюджета впервые выделят 300 тысяч. Он рассказал и о других мерах по развитию животновоства в регионе - в селе Гульск в Новоград-Волынского района успешно реконструируют животноводческую ферму, куда завезут 400 нетелей из-за рубежа. Еще одна животноводческая ферма реконструируется в селе Водотыи Брусиловского района , сюда также завезут 400 нетелей украинских пород. Н.ДЕЙСАН сообщил, что житомирские животноводы отдают предпочтение нетелям украинских пород, поскольку, по его словам, "опыт показал, что зарубежный скот мало преспособлен к нашим условиям, были факты его гибели".

В целом, подчеркнул Н. ДЕЙСАН, "в Житомирской области в этом году уже есть подвижки в животноводстве, это то белое пятно, куда инвесторам можно смело вкладывать средства".

Напомним, что ранее губернатор области С. РЫЖУК также пообещал на первой прес-конференции журналистам, что в случае пребывания его на должности не менее 5 лет " в области будут, как черные тучи, стада КРС ходить".

"Можно многие программы по развитию АПК сократить, но главная для селян должна остаться - имеешь корову- тебе - все привилегии, имеешь - две - тебе больше привилегий, имеешь пять - вообще государство дарит тебе доильный апарат. Я это уже делаю в Чудновском районе", - сказал С.РЫЖУК .

Он сообщил , что "власти области также разработали бизнес-план по реализации нового проэкта развития животноводства в одном из сел Красноармейского района на выращивание 1 тыс. голов КРС и ждут инвесторов".

"Также будут в области приняты и другие программы , направленные на развитие сельского хозяйства",- отметил председатель ОГА.

Справка УНИАН: В Житомирской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2010 года составило 275,5 тыс. голов (в том числе 149,2 тыс. коров), что на 14,5% больше, чем на аналогичную дату 2009 года.Также по состоянию на 1 апреля по всех категориях хозяйств области насчитывалось более 201 тыс. голов свиней и более 5 млн. голов птицы. За первый квартал 2010 года во всех категориях хозяйств области по сравнению с началом года поголовье КРС выросло почти на 35 тыс. голов, в том числе коров - на 1,2 тыс. При этом численность свиней сократилась почти на 6 тыс., или на 3%, а поголовье птицы - на 252 тыс. голов.