МинАП надеется реализовать остатки зерна из Аграрного фонда

Министерство аграрной политики Украины надеется до начала нового маркетингового года (до июль 2010г.) реализовать из Аграрного фонда 1-1,1 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

"Мы хотим продать 1-1,1 млн. тонн зерна", - сказал он, отметив, что реализовать остатки необходимо для освобождения емкостей для хранения нового урожая, а также для пополнения оборотных средств Аграрного фонда, которые необходимо направить на закупку зерна урожая 2010 г.

Министр сообщил, что запасы Аграрного фонда составляют около 1,54 млн. тонн на 3,15 млрд. грн., в том числе около 340 тыс. тонн ржи, а также фуражная пшеница. При этом министр добавил, что контролирующие органы в ходе проверок выявили недостачу зерна в объеме 330 тыс. тонн на 700 млн. грн.

Также Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что закупленное Аграрным фондом в предыдущие годы зерно недостаточно высокого качества, при этом было закуплено по очень высокой цене. Он заявил, что задание министерства - продать это зерно с наименьшими убытками. «Мы в поисках покупателей. Будем разговаривать с зернотрейдерами, чтобы за задолженность по НДС с ними рассчитаться зерном», - сказал министр. Однако, по его словам, поиск покупателей осложнен тем, что и другие страны, в том числе Россия, имеют большие остатки зерна, которое хотят реализовать.

Руководитель МинАП также сообщил, что изучается вопрос выпуска облигаций внутреннего государственного займа для того, чтобы Аграрный фонд смог привлечь средства на закупку зерна.

Н. ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Аграрный фонд рассчитывает с 15 мая начать форвардные закупки зерна. При этом добавил, что министерство изменит стратегию, и Аграрный фонд будет закупать зерно по рыночным ценам, а не как ранее - по завышенным с целью подтянуть рыночные цены к этому уровню.