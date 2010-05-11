Украина посеяла 80% планируемых яровых зерновых

В Украине по состоянию на 6 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 6,1 млн. га, что составляет 80% от плановых показателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, из них 4,2 млн. га составляют ранние яровые (97% от плана).

Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,8 млн. га (66% от плана), сахарная свекла – 476 тыс. га (109% от плана). Подсолнечник и соя посеяны на площади 2,8 млн. га и 0,5 млн. га (74% и 56% соответственно).

Кроме того, начался сев поздних крупяных культур: гречка и просо посеяны на 12% и 11% прогнозируемых площадей.

Подпитка озимых на зерно проведена на 7,9 млн. га (98% от плана).