В Черниговской области яровыми засеяно 345 тыс. га

В Черниговской области по состоянию на 1 мая хозяйствами всех категорий посеяны яровые культуры (с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав) на площади 344,9 тыс. га, что составляет 93% от уровня на соответствующую дату 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 147,3 тыс. га (75% от уровня прошлого года). Больше, чем в прошлом году, посеяно сахарной свеклы (фабричной) – в два раза, рапса ярового – на 85%, подсолнечника на зерно – на 52%, сои – на 24%.

В структуре ярового клина зерновые культуры (без кукурузы) занимают 45%, кукуруза на зерно – 13%, картофель и овощи – 18%, подсолнечник на зерно – 6%, сахарная свекла (фабричная) – 3% посеянных площадей.

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) из 265,9 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, посеянных осенью 2009 г., в зимне-весенний период погибло 40,3 тыс. га (15% посеянного), из них 20,4 тыс. га – озимых на зерно.