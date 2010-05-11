"Бершадьмолоко" увеличило прибыль в 20 раз

ЗАО "Бершадьмолоко" в 2009 году увеличило прибыль в 19,7 раза, или на 19,3 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 20,313 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

В 2009 году чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 55,74%, или на 99,390 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 277,716 млн. грн.

Валовой доход увеличился на 51,76%, или на 110,769 млн. грн., - до 324,760 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО „Бершадьмолоко” основано в 1963 году и расположено в с. Флорино Бершадского района Винницкой области. Мощности завода позволяют перерабатывать до 250 тонн молока в сутки.

Предприятие производит молоко и молочные продукты, сливки, сметану, молоко пастеризованное, молоко снятое (обезжиренное), масло сливочное свежее, казеин (молочный), кефир, молоко сгущенное и сухое, молоко сухое роллерной сушки, молоко сухое вакуумной сушки, сыр, творог, сыр низкой жирности, корма, кормовые продукты для животных, заменители молока для животных. 30% своей продукции "Бершадьмолоко" экспортируется в страны СНГ.

76,87% акций предприятия владеет ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", которая входит в группу концерна "Укрпроминвест".

В 2008 году "Бершадьмолоко" сократило прибыль на 89,5%, или на 8,774 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 1,029 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 21,16%, или на 31,141 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 178,326 млн. грн.