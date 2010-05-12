CБУ задержала за взятки трех чиновников

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц столичной и региональной организаций, подчиненных Государственному комитету земельных ресурсов Украины, получавших взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, была разоблачена и прекращена противоправная деятельность должностных лиц столичного управления Государственной земельной инспекции по контролю за охраной и использованием земель. Государственные эксперты, как представители контролирующего органа, проводили проверку целевого использования участка, принадлежавшего одному из столичных частных предприятий. За 20 тыс. долларов взятки злоумышленники обещали составить положительный акт по результатам проверки. Подозреваемых задержали в конце апреля «на горячем» в кабинете директора фирмы, когда они получили деньги.

Во втором случае сотрудники СБУ установили, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник одного из региональных отделов Киевского областного филиала Центра государственного земельного кадастра требовал у граждан взятки за регистрацию и выдачу государственных актов на право частной собственности на земельные участки. 29-летнего злоумышленника задержали в его служебном кабинете во время получения им взятки.

По материалам УСБУ в г. Киеве прокуратурами города Киева и Киевской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). К трех задержанным должностным лицам избрана мера пресечения – содержание под стражей.