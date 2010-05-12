Полтавщина планирует договориться с Могилевской областью

Полтавская область планирует договориться с Могилевской областью Беларуси об аграрном сотрудничестве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Полтавского областного совета Петр ВОРОНА.

По его словам, он только что вернулся с Беларуси и сейчас формируется полтавская делегация для поездки в Беларусь в июне.

«Мы едем туда и подписываем соглашение о сотрудничестве. А потом на нашей Сорочинской ярмарке принимаем встречную белорусскую делегацию и уже представляем их официально, как наших собратьев»,– сказал П.ВОРОНА.

По его мнению, Украина и Беларусь уже давно должны были наладить торговое сотрудничество.