Кабмин хочет ввести обязательное декларирование остатков сахара

Кабинет министров предлагает обязать собственников сахара осуществлять обязательную декларацию его остатков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономики Василий ЦУШКО со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании правительства.

«Законопроект обязывает собственника сахара задекларировать, сколько у него остатков сахара», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил, что введение декларирования необходимо для определения на уровне Минэкономики ежегодных квот на импорт в Украину тростникового сахара-сырца.

В.ЦУШКО уточнил, что по прогнозам Министерства агрополитики, в текущем году в Украине планируется произвести около 2 млн. тонн свекловичного сахара.

Министр отметил также, что вводимое декларирование сходно с аналогичным декларированием остатков зерна.

«Этот законопроект фактически повторяет один к одному декларацию по зерну. Только остатки зерна декларируют и тот, кто хранит, и тот, кто является собственником, а по сахару – только собственник», - сказал министр.