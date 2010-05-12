УКАБ: стоимость акций украинских публичных компаний выросла на 45%

Стоимость акций украинских публичных компаний с начала года выросла на 45%.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), эксперты ассоциации отмечают, что привлекательность аграрного сектора Украины для иностранных инвесторов растет, и в большей степени это касается крупных холдингов. Инвесторы готовы вкладывать средства в повышение эффективности базового производства и переработки.

Подтверждением привлекательности аграрного сектора является рыночная стоимость публичных украинских компаний, то есть их оценка западными инвесторами. "С начала 2010 года общая капитализация десяти украинских аграрных компаний, акции которых котируются на западных биржах, выросла на 45%", - комментирует ситуацию президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА. "Если в январе суммарная капитализация составляла 3,52 млрд. долл., то во второй половине апреля этот показатель вырос до 5,10 млрд. долл. Можно с уверенностью сказать, что западный бизнес имеет положительные ожидания относительно развития нашего агропродовольственного сектора”, - отметил он. Эксперт добавил, что в ближайшие месяцы ожидается выход на западные площадки украинских компаний, которые там еще не присутствуют, а также размещение дополнительных пакетов акций публичные компании.