Правительственный комитет за декларирование остатков сахара

Правительственный комитет по вопросам аграрной политики одобрил проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара». Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Документом предлагается дополнить указанный закон нормой относительно декларирования остатков сахара субъектами предпринимательской деятельности согласно порядку, который будет определен Кабмином, и установить ответственность субъектов хозяйствования за нарушение требований этого закона.

По оценкам специалистов, реализация законопроекта даст возможность получить достоверную информацию об остатках сахара, что повысит эффективность принятия управленческих решений и будет способствовать прогнозированному развитию ситуации на рынке сахара.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает обязать собственников сахара осуществлять обязательную декларацию его остатков.

Как отметил сегодня министр экономики Василий ЦУШКО, введение декларирования необходимо для определения на уровне Минэкономики ежегодных квот на импорт в Украину тростникового сахара-сырца.

В.ЦУШКО уточнил, что, по прогнозам Министерства агрополитики, в текущем году в Украине планируется произвести около 2 млн. тонн свекловичного сахара.

Министр отметил также, что вводимое декларирование сходно с аналогичным декларированием остатков зерна.

«Этот законопроект фактически повторяет один к одному декларацию по зерну. Только остатки зерна декларируют и тот, кто хранит, и тот, кто является собственником, а по сахару – только собственник», - сказал министр.