"Винницамолоко" увеличило убытки

"Винницамолоко" в 2009 году увеличило убытки на 20,63% или на 1,324 млн. грн.Ю, по сравнению с 2008 годом, - до 7,743 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в финансовом отчете предприятия.

В 2009 году чистый доход "Винницамолоко" сократился на 76,87% или на 51,928 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 15,625 млн. грн.

Валовой доход сократился на 76,85% или на 62,298 млн. грн. – до 18,765 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Винницамолоко" в 2008 году увеличило убытки на 42,3% или на 1,908 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 6,419 млн. грн. Чистый доход "Винницамолоко" сократился на 6,77% или на 4,903 млн. грн. – до 67,552 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Винницамолоко" занимается заготовлением, переработкой молока и производством продукции из цельного молока.

63,88% акций "Винницамолоко" принадлежит Ukrfunding Limited (Кипр), 23,79% -Украинско-белорускому обществу с ограниченной ответственностью фирме "Луксор".