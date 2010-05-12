Уволен замгендиректора “УкрТехноФоса” Конев

Уволен заместитель генерального директора по реализации ООО “УкрТехноФос” Андрей КОНЕВ.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, должностное лицо освобождено в соответствии с приказом генерального директора “УкрТехноФоса” от 7 мая 2010 года согласно поданному им заявлению.

А.КОНЕВ занимал должность заместителя генерального директора по реализации 9 месяцев. Сейчас на эту должность никто не назначен.

Справка УНИАН. ООО «УкрТехноФос» – один из ведущих украинских производителей минеральных удобрений. Предприятие работает на территории всех областей Западной, Северной и Центральной Украины.

Основным направлением деятельности предприятия является производство смешанных комплексных удобрений, тукосмесей, а также оптовая и розничная торговля удобрениями, пестицидами и агрохимикатами.

Компания имеет разветвленную сеть филиалов в Винницкой, Львовской, Хмельницкой Днепропетровской, Полтавской, Херсонской и Кировоградской областях.

ООО "УкрТехноФос" закончило І квартал т.г. с убытком 3,029 млн. грн. против 1,950 млн. грн. прибыли за соответствующий период 2009 года.