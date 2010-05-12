Бродецкий сахзавод сократил убытки

Бродецкий сахарный завод в 2009 году сократил убытки на 46,67% или на 2,639 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 3,016 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете завода, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что в 2009 году Бродецкий сахарный завод сократил чистый доход на 80,86% или на 20,113 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 4,760 млн. грн.

Валовой доход сократился на 81,14% или на 24,575 млн. грн. – до 5,712 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Бродецкий сахарный завод в 2008 году увеличил убытки на 60% или на 2,110 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 5,7 млн. грн. Чистый доход сократился на 29,09% или на 10,205 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 24,873 млн. грн.

Справка УНИАН. Бродецкий сахарный завод (поселок Бродецкое Казатинского р-на Винницкой обл.) был введен в эксплуатацию в 1898 году. Производственная мощность предприятия составляет 1,84 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.

60,84% акций ОАО "Бродецкий сахарный завод" принадлежат компании "Кристалл" (поселок Бродецкое).