Тростянецкий мясокомбинат увеличил прибыль в 18 раз

ОАО "Тростянецкий мясокомбинат" в 2009 году увеличило прибыль в 17,7 раза, или на 14,9 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 15,83 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

В 2009 году чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 25,07%, или на 22,368 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 111,583 млн. грн.

Валовой доход увеличился на 25,07%, или на 26,842 млн. грн., - до 133,9 млн. грн.

Справка УНИАН. Тростянецкий мясокомбинат введен в эксплуатацию в 1965 году в Тростянце Винницкой области, входил в состав ОАО "Винницамясо". После реорганизации ОАО "Винницамясо" путем выделения, в июне 2000 года было зарегистрировано ОАО "Тростянецкий мясокомбинат". Предприятие занимается переработкой мяса и производством говядины, колбасных изделий и блочного мяса.

96,68% акций "Тростянецкий мясокомбинат" принадлежит ООО "Фаворит Плюс ЛТД" (Киев).

Тростянецкий мясокомбинат 2008 год завершил с прибылью 894 тыс. грн. против 11 тыс. грн. убытков в 2007 году.