Завершен сев гороха, кукурузы и ярового рапса

Аграрии Тернопольской области завершили сев гороха, кукурузы и ярового рапса.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, горох посеян на площади 5,8 тыс. га – 100% от плана.

В то же время ярового рапса посеяно в 1,5 раза больше, чем планировалось, – 10,3 тыс. га, кукурузы – на 7% больше плана (47,6 тыс. га). «Существенное увеличение посевных площадей ярового рапса обусловлено тем, что вымерз озимый рапс, поэтому на таких участках его пересевали. Кукурузу же досевали на местах, где вымерзла озимая пшеница, те хозяйства, которые имели больше запасов зерна кукурузы и имеют соответствующие планы относительно ее сбора», – объяснила сверхплановые посевы М. ДЕРМАНСКАЯ.

Сахарной свеклы, по ее данным, в области посадили 50,3 тыс. га (114% от плана).

Гречиха посеяна на 3,019 тыс. га (28% запланированных площадей), соя – на 13,6 тыс. га (74% от плана).

М. ДЕРМАНСКАЯ отметила, что площади посева сои в этом году в области увеличатся за счет уменьшения посевов гороха. «Соя уже посеяна на уровне прошлого года», – констатировала она.