Карловский механический завод получил прибыль 1,5 млн. грн.

ОАО «Карловский механический завод» (г. Карловка, Полтавская обл.) закончило 2009 год с чистой прибылью 1,456 млн. грн., тогда как в 2008 году был получен убыток 0,906 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году Карловский механический завод сократил активы на 6,1%, по сравнению с 2008 годом, до 29,728 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Карловский механический завод» - широкопрофильное машиностроительное предприятие, выпускающее автоцистерны на базе различных шасси для перевозки пищевых и технических жидкостей (молоко, питьевая и техническая вода, пиво, квас, вино, растительное масло, патока, масло машинное, бензин и др.).

Завод также выпускает оборудование для предприятий пищевой промышленности и общественного питания.

62,0919% акций ОАО «Карловский механический завод» принадлежит ПАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг».