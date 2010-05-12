Lipton Ice Tea вывел новый вкус

Компания «Сандора», один из крупнейших производителей соков и напитков, вывела на рынок новый вкус холодного чая ТМ Lipton Ice Tea – малину. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Чай с малиной будет представлен в упаковке для употребления «на ходу» 0,5 л РЕТ, а также в упаковках 1 л и 1,5 л – для употребления дома и в кругу друзей.

Напомним, «Сандора» производит холодный чай Lipton Ice Tea с июля 2008 года на условиях сублицензии, полученной от официального дистрибутора холодного чая Lipton (Pepsi Lipton Internаtional). На сегодня ассортимент марки включает 6 вкусов: черный чай со вкусом лимона, черный чай со вкусом персика, зеленый чай, красный чай, белый чай и новый вкус – черный чай со вкусом малины.

Справка УНИАН. Производственные мощности компании «Сандора» включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.); завод по производству соков (Николаевская обл.); два завода по переработке фруктов и овощей (Херсонская обл.)

Портфель торговых марок компании состоит из 8-ми соковых брендов («Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», «Николаевский соковый завод»), соковых напитков SANDAY, холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, газированных напитков Pepsi, 7 UР, «ФруТонус», 2-х брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s.