«Укрводка» - за мораторий на акцизы до 2012 года

Ассоциация «Укрводка» выступает за введение моратория на повышение акцизов на алкоголь до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

Комментируя принятие в первом чтении Верховной Радой Украины законопроекта №6337, которым предусматривается повышение ставки акцизного сбора на ликеро-водочную продукцию на 15,9% – до 39,4 грн. за 1 л. 100% этилового спирта, директор ассоциации Иван ЖОЛНЕР отметил, что предприятия отрасли с пониманием относятся к стремлению правительства наполнить госбюджет, но отрасль еще не оправилась от прошлогоднего резкого повышения ставок акцизного сбора.

«Объемы производства продолжают сокращаться. В частности, по итогам первого квартала 2010 года в Украине было произведено ликеро-водочной продукции на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года», – отметил он.

Проектом документа предлагается повышение ставок акцизного сбора фактически на уровень индексации, проведение которой предусматривалось законом с 1 января 2011 года. «При этом сама индексация не отменяется. Следовательно, с 1 января 2011 года ставки акциза будут вновь увеличены. Учитывая тяжелую ситуацию в отрасли, необходимо ввести мораторий на повышение ставок акцизного сбора и индексацию до 2012 года. Стабильность законодательного поля позволит предприятиям справиться с налоговой нагрузкой и обеспечит стабильные поступления в бюджет», – отметил И.ЖОЛНЕР.

Кроме того, «Укрводка» выступает против авансовой уплаты НДС одновременно с уплатой акциза в размере 20% от суммы акцизного сбора. Чтобы осуществить эти платежи, необходимо извлекать средства из оборота или привлекать дополнительные кредитные ресурсы, что существенно увеличит финансовую нагрузку на предприятия отрасли.

По словам экспертов ассоциации, прогноз стоимости продукции для конечного потребителя можно будет сделать только после принятия окончательной редакции законопроекта № 6337, но в целом эффективность законодательных инициатив и развитие легального производства будет зависеть от мер по борьбе с оборотом контрафактной продукции и самогоноварения.