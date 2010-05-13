В Украине продано 1,5 тыс. га земли за 238,4 млн. грн.

В Украине в первом квартале т.г. продано 1114 земельных участков и прав аренды на них общей площадью 1512,72 га стоимостью 238,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении рынка и оценки земель Государственном комитете Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, в том числе, на земельных торгах продано 30 земельных участков площадью 25,5 га стоимостью 13 млн. грн. и прав аренды 98 земельных участков общей площадью 1075,42 га стоимостью 2,46 млн. грн.

Напомним, по данным Госкомзема, в первом квартале 2009 г. продано 1418 земельных участков и прав аренды на них общей площадью 1056,8 га стоимостью 319,67 млн. грн., в том числе, на земельных торгах продано 30 земельных участков, площадью 5,12 га и стоимостью 6,46 млн. грн. и право аренды 50 земельных участков общей площадью 359,08 га стоимостью 10,13 млн. грн.

В комитете отметили, что в Госбюджет за первый квартал от продажи земли поступило 27,8 млн. грн. или 59,8% от запланированного, в результате чего Госбюджет недополучил свыше 18,6 млн. грн. (За аналогичный период 2009 года в Госбюджет поступило 28,9 млн. грн. или 65,8% от запланированного).

В первом квартале т.г. больше всего земельных участков продано в Закарпатской (88 участков), Ривненской (82) и Тернопольской (77) областях. Не продано ни одного участка в Севастополе.

На земельных аукционах больше всего земельных участков продано во Львовской (7 участков), Ивано-Франковской и Закарпатской областях (по 5 участков). Наибольшее количество прав аренды на земельные участки продано в Ривненской (29 участков), Кировоградской (26) и Луганской (16) областях.