В Кировоградской обл. производство мяса увеличилось на 1,6%

В Кировоградской области в январе-апреле 2010 года производство мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6% и составило 19,3 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Производство молока за отчетный период увеличилось на 1,4% до 93,7 тыс. тонн, яиц – на 5,3% до 145,8 млн. штук.

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 141,1% (в январе-апреле 2010 года – 145,4%).

За 4 месяца в области численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на 1,9% и составила 159 тыс. голов, в том числе коров – на 1,1% до 74,9 тыс.

В то же время, выросло количество свиней – на 20,5% (289,9 тыс. голов), овец и коз – на 4,2% (57,1 тыс.), птицы всех видов – на 8% (4181,7 тыс.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) уменьшился на 15 кг (на 1,4%) и составил 1091 кг. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле сократился на 36 кг (составил 425 кг), свиней – на 8 кг (255 кг).