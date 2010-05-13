В Житомирской области заработают два сахзавода

В Житомирской области в осенний сезон этого года заработают еще два сахарных завода.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на зам.председателя Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николая ДЕЙСАНА.

Сообщается, что в результате в регионе будут действовать 4 из 6 сахарных заводов области. При этом работавшие в прошлом году сахарные заводы - Червонский и Андрушский – продолжат деятельность и в этом году.

Н.ДЕЙСАН уточнил, что Корнинский сахарный завод уже готов к работе, а Андрушевский проводит подготовку к сезонному запуску предприятия. "Руководство завода не против того, чтобы возобновить свою деятельность по переработке сахарной свеклы и приступить к переработке тростникового сахара", - сказал зам.губернатора и добавил, что последнее предприятие – единственное в области, способное перерабатывать тростниковое сахарное сырье.

В целом, по данным Н.ДЕЙСАНА, если оба работавших в прошлом сезоне сахарных завода вместе произвели в прошлом году чуть больше 18 тыс. тонн сахара, то теперь его производство вырастет более чем вдвое.

Справка УНИАН. По итогам сезона 2009 г. в Житомирской области было собрано 197 тыс. т. свеклы на площади 10,6 тыс. га при средней урожайности 186 ц/га. С начала текущего года в регионе произведено 18,1 тыс. тонн сахара, что на 37% больше аналогичного прошлогоднего показателя.