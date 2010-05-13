Слаута назначен председателем Координационного совета

11:42, 13 мая 2010
Агро
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По вопросам аграрной политики

Кабинет министров Украины постановлением №338 от 12 мая утвердил вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТУ в должности председателя Координационного совета по вопросам аграрной политики, освободив от исполнения этих обязанностей Юлию ТИМОШЕНКО.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Координационный совет по вопросам аграрной политики был создан постановлением Кабинета министров №1605 от 29 ноября 2001 года.

Ю.ТИМОШЕНКО во время своего премьерства этот совет возглавляла.

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