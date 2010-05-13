«Оболонь» начала выпуск нового напитка

С конца апреля компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, расширила ассортимент ТМ «Живчик», начав выпуск нового напитка «Живчик с соком яблока негазированный». Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, этот шаг отвечает последним тенденциям на мировом рынке безалкогольных

напитков, где большой популярностью пользуются негазированные напитки.

«Живчик негазированный» - это безалкогольный напиток с приятным яблочным вкусом и экстрактом эхинацеи пурпурной. Содержание натурального яблочного сока составляет 10%, как и в газированном «Живчике». Отсутствие углекислоты фактически делает «Живчика без газа» легким соком.

«Живчик негазированный» создан специально для того, чтобы расширить выбор наших потребителей и удовлетворить спрос на негазированные соковые напитки высокого качества», - добавил руководитель отдела маркетингу рынка напитков ЗАО «Оболонь» Павел ШЕВЧУК.

Новинка наливается на дочернем предприятии ЗАО «Оболонь» «Красиловское» в Хмельницкой области. Напиток доступен в трех видах тары – 0,5 л, 1 л и 2 л.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозрачная».

Компания «Оболонь» – наибольший экспортер пива из Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.