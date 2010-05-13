„Ивано-Франковск-Винницамясо” получил 5,7 млн. грн. прибыли

Завод „Ивано-Франковск-Винницамясо” 2009 год завершил с прибылью 5,659 млн. грн. против 23,582 млн. грн. убытков в 2008 году.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что в 2009 году чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 51,91% или на 138,239 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, - до 128,042 млн. грн., валовой доход сократился на 51,92% или на 165,9 млн. грн. - до 153,637 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ООО „Ивано-Франковск-Винницамясо” 2008 год завершило с убытком 23,582 млн. грн. против 0,222 млн. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 62,65% или на 102,566 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, – до 266,281 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО „Ивано-Франковск-Винницамясо” (г. Винница) построен в 1932 году. В советские годы предприятие специализировалось на производстве мясных консервов для армии. Сегодня завод производит мясо глубокой заморозки в полутушах, мясные консервы и полуфабрикаты, а также колбасные изделия.

93,0488% ООО „Ивано-Франковск-Винницамясо” принадлежат компании ООО "Кросстар ЛТД" (Киев).