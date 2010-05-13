“Брестское пиво” начнет лицензионный розлив пива «Десант»

ЗАО «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольних напитков, подписало лицензионный договор, согласно котрому ОАО «Брестское пиво» будет призводить и продавать пиво ТМ «Десант» на территории Республики Беларусь. Как сообщила УНИАН Пресс-служба компании, на мощностях беларусского предприятия будет призводиться пиво «Десант Світле» и «Десант Міцне».

По словам председателя совета акционеров ЗАО «Оболонь» Сергія БЛОЩАНЕВИЧА, «брестский завод посля реконструкции находится на уровне европейских пивоварен». Он также добавил, что «Оболонь» удовлетворена сотрудничеством с беларусской стороной, и выразил надіжду, что лицензионный налив пива «Десант» станет первым шагом в долгосрочном партнерстве.

Первая партия пива «Десант» в ПЕТ тару 1,5 л випущена общин объемом 19 тыс. дал и уже поступила в продажу. Брестские пивовары планируют наливати около 20 тыс. дал лицензионного пива в месяц.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупнейший национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компания «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.