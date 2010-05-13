ВР приняла закон о средствах, поступающих от возмещения расходов

Верховная Рада Украины приняла закон относительно расходования средств, поступающих от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона "О внесении изменения к статье 209 Земельного кодекса Украины" в целом проголосовали 237 народных депутатов с 341 зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно закону, средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, используются на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд, улучшения соответствующих угодий, охрану земель в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства, а также на проведение инвентаризации земель. Использование этих средств на другие цели не допускается.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.