ВР приняла закон о средствах, поступающих от возмещения расходов

13:59, 13 мая 2010
Агро
0

Сельского и лесохозяйства

Верховная Рада Украины приняла закон относительно расходования средств, поступающих от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона "О внесении изменения к статье 209 Земельного кодекса Украины" в целом проголосовали 237 народных депутатов с 341 зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно закону, средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, используются на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд, улучшения соответствующих угодий, охрану земель в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства, а также на проведение инвентаризации земель. Использование этих средств на другие цели не допускается.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter