Эксперты: Закупочные цены на зерно будут низкими

Эксперты прогнозируют низкие закупочные цены на зерно в начале нового маркетингового года (МГ, июль 2010 – июнь 2011).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве руководитель аналитической службы ИА «АПК-Информ» Родион РЫБЧИНСКИЙ.

По его словам, в начале нового сезона закупка зерновых будет вестись практически на уровне себестоимости производства.

Эксперт отметил, что себестоимость производства зерновых урожая 2010 года выросла в среднем на 2-31%. В частности, себестоимость производства пшеницы составляет в среднем 746 грн./т, ячменя – 595 грн./т, кукурузы – 518 грн./т, подсолнечника – 1637 грн./т, рапса – 1791 грн./т и сои – 1751 грн./т.

По прогнозам Р.РЫБЧИНСКОГО, закупка зерна в начале сезона будет колебаться на таком же уровне. «С этих цен де-факто маркетинговый год и будет начинаться», – отметил эксперт.

По словам генерального директора Украинской аграрной конфедерации Сергея СТОЯНОВА, «начало сезона грозит быть вялым, что может также привести к снижению закупочных цен».

Как отметил Р.РЫБЧИНСКИЙ, задолженность государства по возмещению налога на добавленную стоимость экспортерам зерна вынуждает трейдеров снижать закупочные цены на зерно, что вместе с возросшей себестоимостью производства приведет к убыткам агропроизводителей.

По информации президента Украинской зерновой ассоциации Владимира КЛИМЕНКО, на 1 апреля т.г. задолженность по возмещению НДС экспортерам сельскохозяйственной продукции составляет 8 млрд. грн. При этом В.КЛИМЕНКО добавил, что закупочные цены на зерно будут зависеть от действий правительства по возмещению НДС. Если НДС не будет возмещаться, то трейдеры будут формировать закупочные цены без НДС, то есть снизят их на 20%. «Около 10 млрд. грн. может потерять аграрный сектор Украины из-за невозврата НДС», – добавил В.КЛИМЕНКО.

При этом участники рынка выразили надежду, что правительство найдет пути решения этой проблемы. В.КЛИМЕНКО заявил, что трейдеры готовы работать с государственными облигациями, однако заявленная доходность 5%, по их мнению, не отвечает рыночным показателям. Участники рынка призывают правительство вступить в диалог для решения проблемы.