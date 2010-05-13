Литинский молокозавод получил в 2009 г. 3,85 млн. грн. прибыли

ОАО «Литинский молочный завод» завершил 2009 год с 3,851 млн. грн. прибыли, тогда как по итогам 2008 года убыток предприятия составил 0,152 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 27,7%, или 26,602 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 122,670 млн. грн., при этом валовой доход вырос на 26,86%, или 31,152 млн. грн., – до 147,114 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Литинский молочный завод завершил 2008 год с убытком 0,152 млн. грн. против 3,279 млн. грн. прибыли в 2007 году.

Справка УНИАН. ОАО "Литинский молочный завод" (г. Литин, Винницкая обл.) специализируется на выпуске молочной продукции под торговой маркой "Билозгар". Ассортимент предприятия составляют твердые сыры, мягкие сыры, сливочное масло, сухое молоко, цельномолочная и кисломолочная продукция.

83,24% акций предприятия принадлежат Петру ТИХОНЮКУ.