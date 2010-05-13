УАК: Украина экспортировала 19,7 млн. т зерна

с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2009 – июнь 2010) экспортировала 19,7 млн. тонн зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей СТОЯНОВ.

По его данным, на 13 мая т.г. экспортировано 8,7 млн. тонн пшеницы, 5,7 млн. тонн ячменя, 4,9 млн. тонн кукурузы. Экспорт рапса составил 1,7 млн. тонн, семян подсолнечника – 0,3 млн. тонн, подсолнечного масла – 1,7 млн. тонн.

По прогнозу С.СТОЯНОВА, по итогам текущего маркетингового сезона экспорт зерна из Украины составит около 20,7 млн. тонн. При этом он подчеркнул, что если не будет решен вопрос возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам зерна, то объем экспорта может снизиться на 0,5 млн. тонн.