«Кременчугмясо» до 2012 года построит свиноферму

ОАО «Кременчугмясо» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) до 2012 года построит свиноферму на 32 тыс. голов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил акционер предприятия Олег БАБАЕВ.

«Мы намерены построить свиноферму на 32 тыс. голов в селе Недогарки Кременчугского района. Уже осенью начнется строительство, которое несколько раз откладывалось из-за кризиса". – сказал он.

По его словам, комплекс позволит обеспечивать мясом производственные мощности мясокомбината.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугмясо» - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано 14 июля 1998 г. Мощности ОАО «Кременчугмясо» рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.