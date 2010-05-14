В Черкасской области количество магазинов сократилось

В Черкасской области количество магазинов на 1 апреля 2010 года сократилась на 5,4%, в сравнении с показателем на 1 апреля 2009 года, - !,3 тыс. магазинов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Сообщается также, что в регионе насчитывается 0,6 тыс. киосков, 0,4 тыс. столовых, кафе, ресторанов, баров.

Согласно сообщению, торговая площадь магазинов в Черкасской области на 1 апреля 2010 года уменьшилась на 10,9% против аналогичного периода предыдущего года и составляет 185,4 тыс. кв. м. При этом в городах и поселках городского типа торговая площадь магазинов сократилась на 11,5% и составила 154,4 тыс. кв. м, в сельской местности – на 7,8% и составила 31 тыс. кв. м.

Сеть киосков розничной торговли в целом по региону выросла на 6,6% - до 0,6 тыс. киосков. В городах и поселках городского типа их количество увеличилось на 8% - до 0,5 тыс., в сельской местности – осталась на уровне прошлого года – 0,1 тыс. киосков.