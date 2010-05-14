Концерн "Хлибпром" выплатил 404 тыс. грн. дохода

ПАО "Концерн Хлебпром" выплатило 404,52 тыс. грн. за 18-й купонный период по облигациям серии "С" по процентной ставке 25% годовых.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Следующая выплата процентного дохода по облигациям данной серии состоится 5 августа 2010 года.

Параметры выпуска облигаций: именные процентные облигации, номинальной стоимостью 1000 гривен каждая, выпущены двумя сериями (В и С) в количестве 17000 штук на общую сумму 17 млн. гривен. Срок обращения - 1820 дней.

Справка УНИАН. ПАО "Концерн Хлибпром" - ведущая компания по производству хлеба, которая объединяет четырнадцать перерабатывающих предприятий Украины и входит в группу лидеров среди национальных производителей хлебобулочной продукции. Доля ПАОТ "Концерн Хлибпром" на рынке хлебопродуктов Украины составляет 7,4%.