В Украине пострадало 33 тыс. га лесов

Общая площадь лесов, поврежденных ветровалами, буреломами и снеголомами за зимний период 2009-2010 гг., составляет 33 тыс. га или 2 млн. кубометров поврежденного дерева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского областного управление лесного и охотничьего хозяйства со ссылкой на Государственный комитет лесного хозяйства Украины.

Отмечается, что больше всего этой зимой пострадали Закарпатское и Львовское областные управления лесоохотничьего хозяйства в связи с наличием в этих областях усыхающих пихтовых насаждений, а также Житомирское, Ивано-Франковское, Киевское и Ривненское областные управления лесного и охотничьего хозяйства. В остальных регионах Украины повреждения носят одиночный характер.

Сообщается также, что Госкомлесхоз запланировал ряд мероприятий по минимизации причиненного ущерба. В пострадавших лесах проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, целью которых являются сохранение стойкости насаждений, предотвращение развития патологических процессов и уменьшение вреда, который наносится леса болезнями, вредителями и техногенными влияниями. Согласно рекомендациям специалистов "Укргослеспроекта", преобладающее количество поврежденного дерева будет спилено и направлено на реализацию. Вместе с тем, разработке не будут подлежать уцелевшие леса, которые планировались к разработке в рамках рубок главного пользования.