Спиртовые заводы Винницкой обл. сократили производство спирта

В январе-апреле 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 875,5 тыс. дал спирта, что на 14,37%, или на 147 тыс. дал меньше, чем в январе-апреле 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что спад производства спирта в январе-апреле вызван дефицитом сырья.

В апреле 2010 г. по сравнению с мартом 2010 г. производство спирта предприятиями Винницкой области сократилось на 33,42%, или на 103,5 тыс. дал, – до 206,2 тыс. дал., а по сравнению с апрелем 2009 года сокращение производства составило 18,37%, или 46,4 тыс. дал.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".