В Кировоградской обл. поголовье КРС сократилось

На 1 мая 2010 года в Кировоградской области численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась на 1,9%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 159 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За указанный период в области сократилось количество коров на 1,1% - до 74,9 тыс. голов.

В то же время, увеличилось поголовье свиней на 20,5% - до 289,9 тыс. голов, овец и коз – на 4,2% - до 57,1 тыс. голов, птицы всех видов – на 8% - до 4,2 млн. шт.

Индекс объема сельскохозяйственного производства в январе-апреле 2010 года составил 102,4%, в том числе, у сельхозпредприятий – 112,3%, в хозяйствах населения – 100%.