Винницкий гормолокозавод сократил прибыль

Винницкий городской молочный завод в 2009 году сократил прибыль на 68,22% или на 2,381 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, - до 1,109 млн. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что в 2009 году чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 42,5% или на 51,023 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, - до 171,091 млн. грн.

Валовой доход увеличился на 42,43% или на 61,269 млн. грн. - до 205,678 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Винницкий городской молочный завод" основано в соответствии с решением регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Винницкой области в 1997 году и решением общего собрания арендаторов Винницкого городского молочного завода путем изменения государственного предприятия в открытое акционерное общество. Винницкий гормолокозавод выпускает около 50 разновидностей молочной продукции под торговой маркой "Молочна родина". Около 10% своей продукции завод экспортирует в Россию и страны Балтии.

96,285% акций предприятия, которое является открытым акционерным обществом, владеет компания WMG West Milk Limited (Кипр).

В 2008 году завод увеличил прибыль на 8,52% или на 0,274 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, - до 3,490 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 4,23% или на 4,874 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 120,068 млн. грн.