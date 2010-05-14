Украина посеяла 9,3 млн. га яровых

В Украине, по данным на 30 апреля, хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 9,3 млн. га, что на 7,8% меньше по сравнению с соответствующей датой 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 3,4 млн. га, что меньше на 27,6% показателя прошлого года, из них ячмень – 2,4 млн. га (на 31,3% меньше). Кукуруза на зерно посеяна на 0,9 млн. га (на 4,8% больше 2009г.). Сахарная свекла посеяна на площади 0,46 млн. га (на 43% больше). Подсолнечник на зерно посеян на 1,6 млн. га (на 5,8% меньше), яровой рапс – 0,06 млн. га (на 68% больше), соя - на площади 0,24 млн. га (на 24,6% больше).