В Кировоградской области сократились площади посевов яровых

В Кировоградской области на 1 мая 2010 года площади посевов яровых культур сократились на 14,7% по сравнению с аналогичной датой 2009 года и составили, с учетом пересеянных погибших посевов, 512,6 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, сельскохозяйственные предприятия области сократили площади посевов на 18,3% – до 363,3 тыс. га, хозяйства населения – на 4,5%, до 149,3 тыс. га.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы) составили 183 тыс. га, что на 33,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, подсолнечника на зерно – 144,7 тыс. га (на 7,8% меньше).

Вместе с тем, посевы кукурузы увеличились на 24,4% и составили 63,5 тыс. га, фабричной сахарной свеклы – на 61,5%, до 18,2 тыс. га, сои – на 20,3%, до 22,2 тыс. га, картофеля и овощей – на 13%, до 56,8 тыс. га.

В структуре посевной площади ярового клина зерновые и зернобобовые (без кукурузы) занимают 36,3%, подсолнечник на зерно – 28,7%, кукуруза на зерно – 12,6%, соя – 4,4%, фабричная сахарная свекла – 3,6%, картофель и овощи – 11,3%.

В зимний период в регионе погибло 32,7 тыс. га посевов озимых культур на зерно и зеленый корм, или 7% всех посеянных культур (в 2009 году – 49 тыс. га, или 10%).