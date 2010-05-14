Ивано-Франковская область увеличила производство сельхозпродукции

В Ивано-Франковской области общее производство продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2005 года) за январь-апрель 2010 года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях производство сельхозпродукции за отчетный период выросло на 23,8%, в хозяйствах населения – сократилось на 6,8%.

Удельный вес сельскохозяйственных предприятий в общеобластных объемах производства увеличился до 31,3% против 25,5% в январе-апреле 2009 года.