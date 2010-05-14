Госпотребстандарт проверит производителей детского питания

Председатель Госпотребстандарта Украины Олег ПОВОЛОЦКИЙ сегодня подписал приказ о проверке всех производителей детского питания и предприятий розничной торговли, которые реализуют эту продукцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, эти мероприятия связаны со смертью трехмесячной девочки в селе Жуковцы Тернопольской области, причиной которая могло стать употребление молочной смеси.

В сообщении отмечается, что уже создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Госпотребстандарта (специалисты лабораторий, госнадзора, управления защиты прав потребителей). Они будут осуществлять проверку молочных смесей и детского питания, чтобы выяснить причины трагедии. С 14 мая 2010 года рабочая группа Госпотребстандарта работает в Полтавской области на базе Хорольского молочного комбината, который производит смесь «Малютка».

По словам О.ПОВОЛОЦКОГО, Госпотребстандарт сделает все возможное, чтобы оперативно и квалифицированно провести проверку образцов детской молочной продукции и, в случае выявления нарушений, наказать виновных.

«Для нас чрезвычайно важно повысить контроль изготовления и распространения детского питания отечественного производства, поскольку именно украинским молочным смесям родители доверяют больше, чем импортным», – отметил председатель Госпотребстандарта.

Также он сообщил, что в дальнейшем планируется проведение регулярных проверок производства и реализации детских продуктов по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, в связи с регистрацией случая смерти девочки 3-месячного возраста в селе Жуковцы Лановецкого района Тернопольской области, которая, вероятно, связана с употреблением молочной смеси «Малютка», главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ поручил проверить предприятие, где эта смесь производится.

По информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, в частности, дано поручение главному государственному санитарному врачу Тернопольской области провести детальное расследование данного случая; Главному государственному санитарному врачу Полтавской области – провести внеплановую проверку ОАО «Хорольский молококонсервний комбинат детских продуктов» с лабораторным исследованием образцов продукции и в случае выявления нарушения санитарного законодательства принять соответствующие административные меры.

По словам Г.РОЖКОВА, в связи с данной ситуацией Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины будет проводить внеплановые проверки всех производителей детского питания, а также усилит контроль за ввозом в страну продуктов детского питания.