В Винницкой области производство шоколада увеличилось в 2,2 раза

В январе-апреле 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось в 2,2 раза, или на 5,264 тыс. тонн, по сравнению с январем-апрелем 2009 года - до 9,614 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что увеличение производства шоколадных изделий в январе-апреле 2010 года состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и росту спроса на нее.

В частности, в апреле 2010 г. по сравнению с мартом производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 5,09%, или 0,122 тыс. тонн, – до 2,517 тыс. тонн, а по сравнению с апрелем прошлого года рост производства составил в 2,5 раза, или на 1,508 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".