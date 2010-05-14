Производители способны обеспечить Украину сахаром собственного производства

Отечественные производители сахара заверяют, что способны обеспечить Украину сахаром собственного производства из сахарной свеклы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины, об этом производители заявили Виктору СЛАУТЕ на совещании по вопросам развития свеклосахарной отрасли и функционирования рынка сахара.

Также производители сахара пообещали приложить максимум усилий для развития отечественной свеклосахарной отрасли, создания новых рабочих мест и выполнения обязательств в социальной сфере.

Участники совещания предложили В.СЛАУТЕ подписать меморандум о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Национальной ассоциацией сахаропроизводителей «Укрцукор» для обеспечения конструктивного диалога между властью, бизнесом и общественными организациями на рынке сахара.

В свою очередь, В.СЛАУТА пообещал, что все предложения сахаропроизводителей будут учтены правительством. «Мы вместе с вами должны выстроить эффективную стратегию развития отечественной сахарной отрасли и создать благоприятные условия для производителей свеклы и сахара из нее», – заявил вице-премьер.