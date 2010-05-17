Ящер нанес ущерб японской префектуре Миядзаки

Ущерб от ящура, поразившего коров и быков японской префектуры Миядзаки, оценивается в 16 миллиардов иен (170 миллионов долларов), об этом заявил правительству губернатор префектуры Хидэо Хигасикокубара на внеочередной встрече с генеральным секретарем правительства Хирофуми Хирано в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Губернатор передал правительству просьбу о выделении компенсаций животноводческим хозяйствам, пострадавшим от ящура, а также о предоставлении государственных земель под захоронения уничтоженного скота. "Это кризис для всего животноводства префектуры. Я думаю, сейчас необходимо принять дополнительные меры для ограничения заражения", заявил губернатор. Ящур был обнаружен у коров в префектуре Миядзаки в конце апреля. За это время до сегодняшнего дня было уничтожено 49 тысяч голов крупного рогатого скота. Это больше половины из подпадающих под уничтожение 82 тысячи голов на 101 сельскохозяйственном предприятии.

Как сообщает министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, ящур не передается человеку. Министерство также заявило, что мясо зараженных животных не поступало на рынок. На предприятии, выращивающем быков-производителей известного на всю Японию бренда "Миядзаки", заболевание было обнаружено у пяти быков. В результате уничтожены все 308 быков.

Однако наиболее ценные шесть быков, которые поставляют на рынок 90% всего объема замороженной спермы, избежали этой участи. Они были заранее перевезены в безопасное место после того, как специалисты сделали заключение об отсутствии у них подозрения на ящур. Выращивание новых быков-производителей займет семь лет.

В пятницу Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на ввоз из Японии в Россию животноводческой продукции в связи с возникновением на территории страны заболевания животных ящуром. Ограничения вводятся в связи с возможностью заноса возбудителя болезни на территорию Российской Федерации с живыми животными и животноводческой продукцией.